Marjet Woldhuis (100% Groningen) trots op voorstel gezinsverzorger

Gronings gemeenteraadslid Marjet Woldhuis is trots dat haar initiatiefvoorstel over het herinvoeren van de gezinsverzorger op steun van alle andere partijen kan rekenen.

Tijdens de Politieke Woensdag werd het voorstel over de gezinsverzorger besproken. De gezinsverzorger kan gezinnen helpen met bijvoorbeeld de huishouding of de opvoeding. Bijvoorbeeld als er bij een gezin een ouder wegvalt, of er sprake is van andere sociale problemen. Het fenomeen stamt uit de jaren 50. In de jaren 80 waren er in heel Nederland ongeveer 100.000 gezinsverzorgers.

Ook het gemeentebestuur ziet wat in de plannen, maar dan met vrijwilligers, omdat er geen geld voor is. “Het kan juist extra geld schelen, dat werkt altijd zo met preventieve zorg. Het is een beetje hetzelfde als twee keer per jaar naar de tandarts gaan, dat doe je ook om gaatjes te voorkomen,” zegt Woldhuis.

Woldhuis heeft een jaar aan het voorstel gewerkt, blij hoe het er voor staat: “Als andere partijen het zo’n geweldig initiatief vinden, en de wethouder geeft je allemaal complimenten, en dat gebeurt niet zo snel bij mij, toen ging er wel even een gloed van trots over me heen,” besluit Woldhuis met een glimlach.