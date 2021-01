nieuws

Foto FC Lewenborg. Marco Sanders

Marco Sanders wordt de nieuwe trainer van tweedeklasser FC Lewenborg.

De 36-jarige Sanders volgt Masohi Tauran op. Sanders is momenteel jeugdtrainer bij FC Emmen. Sanders was daarvoor trainer bij Actief uit Eelde Paterswolde en Be Quick 1887.

Hij is naast trainer ook docent lichamelijke opvoeding bij het Drenthe College.