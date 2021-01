“Maandag lokaal glad, dinsdag 9 graden”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Het winterse intermezzo ligt achter ons. Maandagochtend hebben we te maken met wat naweeën van de winter, dinsdag wordt het 9 graden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er eerst kans op een mistbank en kan het lokaal glad zijn”, waarschuwt Kamphuis. “De dag zal bewolkt verlopen waarbij er in de loop van de ochtend en tijdens het eerste deel van de middag wat regen kan vallen. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het 5 graden. In de nacht naar dinsdag gaat het opnieuw regenen en zakt de minimumtemperatuur naar 3 of 4 graden.”

“Dinsdag is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd, lichte, regen. In de middag steekt er een forse zuidwester op, windkracht 4 tot 5. Met 9 graden als maximumtemperatuur is het zacht te noemen.”