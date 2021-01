MAAK-LAb verhuist naar TuinInDeStad: “Stille wens wordt werkelijkheid”

nieuws

Leerlingen Mart en Johannes van het MAAKLAb zijn zaterdag druk in de weer met de verhuizing. Foto: Frans Kerver

Het MAAK-LAb heeft sinds zaterdag een nieuwe plek gekregen op het terrein van TuinInDeStad aan de Tarralaan. Beide partijen laten weten blij te zijn. “Een stille wens wordt werkelijkheid.”

Het MAAK-LAb is een grote werkplaats waar kinderen onder professionele begeleiding kunnen werken aan projecten en bouwwerken die thuis of op school nooit gerealiseerd zouden kunnen worden. “Sinds 2018 hebben we een plekje in het gebouw BackBone aan de Travertijnstraat”, vertelt Karianne Simmers van het MAAK-LAb. “Ondanks dat we daar een hele mooie tijd hebben gehad zijn we wel verder gaan kijken omdat de toekomst van het gebouw waar BackBone in zit onzeker is. Vorig jaar zomer kwamen we in contact met Frans Kerver van TuinInDeStad. De samenwerking met hem lijkt ons heel mooi, en ook zijn visie sluit heel erg aan bij wat wij willen. Dus wij willen de krachten bundelen om er aan de Tarralaan een geweldige plek van te maken.”

Meer aanbod op Westpark

Bij Frans Kerver staat er zaterdag een grote glimlach op het gezicht. “Ja, ze zijn nu druk bezig om de laatste spullen te verhuizen. En dit maakt me wel heel blij. Vorig jaar zomer is tijdens het ‘hutten bouwen’ het contact ontstaan en vervolgens heb ik wel flink lopen jengelen om ze hier naar toe te krijgen. Met de verhuizing wordt een stille wens werkelijkheid waardoor er meer aanbod komt op het Westpark. Qua atelier hebben ze hier wat minder ruimte dan aan de Travertijnstraat maar de bedoeling is dat dit de komende tijd uitgebreid gaat worden naar buiten. Dat als het mooie weer aanbreekt er ook dingen buiten op het terrein mogelijk zijn.”

Veel hulp bij verhuizing

Volgens Simmers is de verhuizing al drie weken gaande. “Vandaag verhuizen we de laatste spullen en dat gaat helemaal goed komen. We lopen met flink wat mensen rond waarbij we ook veel hulp krijgen van onze leerlingen. Dus dat is super.” Wanneer het MAAK-LAb de deuren definitief kan openen is nog onbekend. Dit is afhankelijk van de coronamaatregelen. “Maar we kijken uit naar een prachtige tijd.”