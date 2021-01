Lycurgus verliest thuis van Dynamo

sport

Amysoft Lycurgus heeft op nieuwjaarsdag in eigen huis verloren van Draisma Dynamo uit Apeldoorn. De ploeg won nog wel de eerste set, maar verloor de volgende drie: 1-3.



Beide ploegen bleken, bij de hervatting van de nationale competitie, aan elkaar gewaagd te zijn. In de eerste set keken de Groningers lange tijd tegen een achterstand aan, maar uiteindelijk werd het eerste setpunt gepakt: 25-23. Ook de twee volgende sets waren spannend en eindigden in 23-25 en 25-27. In de vierde set kwam Dynamo eerst twee keer op matchpunt, en daarna kwam de thuisploeg op setpunt. Ook twee volgende matchpunten van Dynamo konden nog worden weggewerkt door Lycurgus, maar het vijfde matchpunt niet: 28-30.

Lycurgus was de enige ploeg die al voor de competitieonderbreking een wedstrijd had gespeeld, namelijk op 10 oktober tegen RECO ZVH uit Zevenhuizen. De ploeg van coach Arjan Taaij staat nu dus op de tweede plaats met 3 punten uit 2 wedstrijden. Koploper is Dynamo, met 3 punten uit 1 wedstrijd.