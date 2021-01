Lycurgus in een uur langs SSS

sport

Amysoft Lycurgus had zaterdagmiddag geen moeite met Bielderman Koetsier SSS. In Barneveld werd het 0-3.

Vanwege de avondklok was het aanvangstijdstip van de wedstrijd verplaatst naar 16.00 uur. Na iets meer dan een uur spelen waren de Groningers alweer klaar met de wedstrijd, zodat ze snel weer terug konden reizen. De setstanden waren 21-25, 12-25 en 16-25. Grote man was, net als in de vorige wedstrijd, Bennie Tuinstra. Hij was goed voor 19 punten.

Lycurgus heeft 9 punten uit 4 wedstrijden en staat daarmee op de tweede plaats in de eredivisie. Koploper blijft Draisma Dynamo uit Apeldoorn, dat evenveel punten heeft, maar een wedstrijd meer gespeeld heeft.