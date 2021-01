Lycurgus heeft geen kind aan VoCASA

sport

Amysoft Lycurgus heeft zaterdag gewonnen van VoCASA uit Nijmegen. De Groninger volleyballers wonnen in de topsporthal van het Alfa-college met 3-0.

Alleen in de tweede set boden de gasten uit Nijmegen enige tegenstand. De setstanden waren 25-13, 25-22 en wederom 25-13.

Lycurgus staat op de tweede plaats in de eredivisie, achter Draisma Dynamo uit Apeldoorn, en heeft 6 punten uit 3 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd voor Lycurgus is komende zaterdag. Dan speelt de ploeg van coach Arjan Taaij in Houten tegen Taurus.