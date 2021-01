Luide knal gehoord in Groningse wijk Beijum

nieuws

Foto: Google Maps

Bewoners van de Groningse wijk Beijum zijn zaterdagavond opgeschrikt door een luide knal. Waar de knal door werd veroorzaakt is vooralsnog onbekend.

Op de redactie van OOG Tv kwamen verschillende berichten binnen van bewoners die rond 20.15 uur een knal hoorden. “Ik hoorde een enorme explosie”, vertelt Jasper. “Was het vuurwerk of was het een straaljager? Ik weet niet precies uit welke richting het geluid kwam. Het was in ieder geval een zware klap. Eentje in de categorie heel zwaar vuurwerk”. Ook Frank hoorde de knal. “Ja, de ruiten trilden hier in de sponningen. Ik ben wel benieuwd wat het was.”

Daarnaast komen er meldingen vanaf de Boelemaheerd, Bentismaheerd, Fultsemaheerd en Hylkemaheerd. Op Facebook melden mensen dat ze behalve een knal ook een flits hebben waargenomen.