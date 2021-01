LIVEBLOG: Willem II – FC Groningen (0-0)

sport

FC Groningen vervolgt vanavond de competitie op bezoek bij Willem II in Tilburg. Om 21:00 zal de Trots van het Noorden haar missie voortzetten om ‘samen naar de Grote Markt’ te gaan zoals in het beleidsplan staat opgenomen. Volg het hier live vanaf 21:00!

Het is rust. Beide teams hebben kansen gehad, desondanks in de stand bij rust: 0-0.

44’ Padt redt schitterend op een schot van Owusu.

42’ Mo El Hankouri haalt maar eens uit en krult de bal bijna binnen! Brondeel redt knap. Vervolgens een zeer gevaarlijke corner van Groninger kant waar meer in zat.

31’ Wat een kans voor Strand Larsen.. Mo El Hankouri geeft laag voor en de spits hoeft alleen te schieten. Dat doet hij, wel naast.

27’ Waar Willem II eerst het initiatief nam, is nu FC Groningen aan het oprukken richting het strafschopgebied van de Tricolores.

22’ Van Hintum geeft een schitterende lange bal op Strand Larsen. Helaas voor de spits werd hij naar de hoek gedreven en trof zijn schot geen doel.

19’ Joosten kan wegens pijn niet meer verder en wordt zomeren vervangen door Mo El Hankouri.

7’ De Tilburgers stichten weer wat gevaar. Tot drie keer toe weet de thuisploeg niet goed af te drukken.

3’ Het eerste gevaar komt van Willem II. Nunnely haalt uit na slordig inleveren van Gudmundsson. Padt kan makkelijk redding brengen.

1’ Nagtegaal heeft gefloten, Willem II – FC Groningen is begonnen.

Nog een half uur tot Willem II – FC Groningen! Willem II staat zeventiende en kan de punten net zo hard gebruiken als de Trots van het Noorden dat zich nog sterker in de subtop wil nestelen. Wat gaat het worden? 👇🏻#WILGRO pic.twitter.com/8mgHW4pkp7 — Daniël Theelen (@DanielTheelen) January 14, 2021

Bij FC Groningen is sterkhouder Azor Matusiwa fit genoeg om te beginnen aan het duel. Hierdoor schakelt Danny Buijs weer terug zijn oude vertrouwde formatie met El Messaoudi in een meer aanvallende rol. Voor Willem II is nood aan de man. Waar het vorig seizoen nog Europees voetbal wist te halen, staan de Tricolores nu roemloos 17e in de Eredivisie.

Opstelling Willem II: Brondeel, Heerkens, Van der Heijden, Nunnely, Pavlidis, Owusu, Saddiki, Wriedt, Saglam, Holmen, Kohn

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Itakura, Van Hintum, Gudmundsson; Matusiwa, Van Kaam; Suslov, El Messaoudi, Joosten; Strand Larsen

Scheidsrechter: Marc Nagtegaal