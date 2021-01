AFGELOPEN: Vitesse – FC Groningen (1-0)

sport

FC Groningen treedt vanavond aan tegen de nummer twee van de Eredivisie. In de GelreDome is Vitesse de tegenstander. Kan de Trots van het Noorden resultaat pakken tegen de Arnhemmers? Volg het hier live.

AFGELOPEN. FC Groningen begon pas in de tweede helft met voetballen dat was simpelweg te laat: 1-0.

90+3’ Bijna Padt uit een vrije trap..

90+2’ Nog twee minuten..

85’ Joosten vervangt El Messaoudi.

84’ Bero mist een reuze kans. Oog in oog met Padt schiet de aanvaller naast.

78’ Drie wissels bij de Groningers: Te Wierik, Matusiwa en en Dankerlui worden vervangen door Schreck, Van Hintum en Lundqvist.

75’ Padt houdt FC Groningen in de wedstrijd na slecht uitverdedigen van Te Wierik.

67’ Een heerlijke save van Padt op een schot van Tannane.

63’ Het heeft even geduurd, maar FC Groningen is nu echt gevaarlijk.

61’ De eerste kans voor FC Groningen! El Messaoudi dwingt Pasveer tot een redding uit een voorzet van Da Cruz.

58’ De meest simpele dingen gaan mis op het veld. Buijs roept Tomas Suslov om in te vallen.

56’ El Messaoudi kan de bal steken op Strand Larsen, maar vindt de ruimte achter de spits waar verder geen speler staat.

49’ Matusiwa verspeelt de bal erg knullig waardoor Openda de 2-0 kon maken. Uiteindelijk herstelt de aanvoerder in een ultieme poging zijn eigen fout.

46’ De tweede helft is begonnen. Heeft de Trots van het Noorden in de kleedkamer het andere vaatje gevonden?

Het is rust. Het eerste bedrijf hield niet over van Groninger kant. De ruststand: 1-0.

44’ Gele kaart voor El Messaoudi die een heel ongelukkige wedstrijd speelt. De vraag is of hij de tweede helft nog op het veld staat.

43’ Padt is als een haas bij een diepe bal op Openda en voorkomt zo een verdubbeling van de score.

37’ De VAR: Bal is over de lijn. Een schitterend schot van Bazoer en een zeer verdiende openingstreffer voor Vitesse tegen een heel matig Groningen.

36’ DOELPUNT VITESSE. Bazoer haalt uit en knalt de bal via de onderkant van de lat binnen. Was de bal over de lijn? De VAR gaat het onderzoeken.

33’ FC Groningen heeft vooralsnog niets gecreëerd. Het is wachten tot Vitesse dit afstraft.

29’ De grootste mogelijkheid tot nu toe. Een schot van Bero gaat net naast.

27’ FC Groningen speelt Vitesse volledig in de kaart. Matusiwa voorkomt een doel kans voor Broja.

18’ Een probleem in de opbouw lijkt toch wel dat Damil Dankerlui geen lef toont in zijn passing. Hij negeert loopacties in de diepte van zijn medespelers.

16’ Duidelijk te horen is dat Mike te Wierik bij zijn terugkeer gelijk de coaching in het veld op zich neemt.

15’ FC Groningen laat nog niet veel zien onder het gesloten dak in het GelreDome. De Arnhemmers voetballen geregeld richting het doel van Padt, echter ontbreekt het aan een goede laatste pass.

11’ Vitesse neemt aan het begin vooral de regie in handen. Buiten een poging van Tannane in het zijnet, zijn grote kansen nog uitgebleven.

6’ Matusiwa lijkt als derde centrale verdediger te spelen. Een verrassing van Buijs.

1’ De wedstrijd is begonnen!

Nog 10 minuutjes tot Vitesse – FC Groningen! Gaat FC Groningen met Te Wierik in de basis resultaat boeken tegen de nummer twee? 👀#VITGRO pic.twitter.com/Qt3h4Zsvph — Daniël Theelen (@DanielTheelen) January 23, 2021

Bij FC Groningen heeft Mike te Wierik na zijn uitstapje in Engeland meteen zijn basisplaats terug. Dit gaat ten koste van zijn maatje Bart van Hintum. Daniel van Kaam staat weer in de basis, net als Mo El Hankouri. Bij Vitesse speelt oud-FC’er Thomas Bruns in de basis.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dasa, Doekhi, Rasmussen, Openda, Bazoer, Broja, Tannane, Bruns, Bero, Witter

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Te Wierik, Itakura, Gudmundsson; Matusiwa, Van Kaam; Da Cruz, El Messaoudi, El Hankouri; Strand Larsen

Scheidsrechter: Björn Kuipers