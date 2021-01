AFGELOPEN: Heracles – FC Groningen (1-0)

sport

Na interessante ontwikkelingen in de Eredivisie kan FC Groningen goede zaken doen op de ranglijst. Bij winst op bezoek bij Heracles Almelo kan de Trots van het Noorden verder aansluiting vinden bij nummer vier AZ en nummer vijf Feyenoord. Volg het hier vanaf 16:30.

AFGELOPEN. FC Groningen is het doelpunt van Burgzorg in de eerste helft niet te boven gekomen: 1-0.

90+2’ Nog drie minuten…

85’ Wat een kans.. Dammers kopt als spits goed door op Strand Larsen. De Noor schiet echter over.

82’ Dammers en Dankerlui komen in het veld voor Gudmundsson en Da Cruz.

73’ Dallinga met een poging en Strand Larsen bijna in tweede instantie. De Groningers zoeken naar de gelijkmaker.

71’ Buijs wisselt nogmaals: Spits Thijs Dallinga vervangt Tomas Suslov.

69’ Lundqvist verdedigt goed mee wanneer Van der Water weg lijkt te zijn.

60’ Opvallende wissel bij FC Groningen: aanvaller Kian Slor krijgt een half uur speeltijd en daarvoor moet Daniel van Kaam plaats maken.

55’ Een prachtige save van Padt voorkomt een kopgoal van Schoofs uit een hoekschop.

53’ El Hankouri grijpt verdedigend goed in en weerhoudt Quagliata zo van scoren.

46’ Gelijk een gele kaart voor Da Cruz na een harde charge op Quagliata.

46’ De tweede helft is begonnen. El Hankouri vervangt Leal.

Het is rust. Heracles staat voor tegen een matig FC Groningen. Danny Buijs heeft een kwartier de tijd om het anders neer te zetten. Tot zometeen!

45+1’ Een mooie counter van de Heraclieden strandt bij een schot van Van der Water.

44’ Een flinke blunder van Leal wordt niet afgestraft door Heracles. Leal zit totaal niet in de wedstrijd.

32’ Na de 1-0 is Heracles de ploeg die de controle houdt over de wedstrijd. FC Groningen komt moeilijk aan voetballen toe in Almelo.

24’ Doelpunt voor Heracles. Als je zelf je kansen niet benut, doet de tegenstander het. Na een fout van Leal scoort Delano Burgzorg de openingstreffer door Padt in de korte hoek te verschalken.

20’ Oef.. Strand Larsen.. De spits kreeg de bal op een presenteerblaadje, maar vindt uit de draai de voet van Blaswich. Hier had de spits meer mee kunnen doen.

12’ Een heel mooie aanval van FC Groningen. Gudmundsson speelt zich goed vrij en vindt Leal in de diepte. Waar de Spanjaard had moeten afgeven op Strand Larsen, eindigde zijn poging in een mislukt schot.

10’ FC Groningen voert de druk wat op.

4’ Bijna de voorsprong voor Heracles.. Schools schiet de bal op de lat.

3’ Zowel Leal als Van Hintum grijpen hard in. Beide backs worden bespaard door Van Boekel en hoeven nog niet op de bon.

1’ Er is afgetrapt in Almelo.

Over drie kwartier begint Heracles – FC Groningen! Bij winst kan de Trots van het Noorden verder aansluiting vinden bij plek vier en vijf. Volg het o.a via het liveblog op https://t.co/1MQeaQAsQz vanaf 16:30. #HERGRO pic.twitter.com/QhKwMY0IzS — Daniël Theelen (@DanielTheelen) January 30, 2021

Bij FC Groningen zit Mo El Hankouri op de bank, de aanvaller is vader geworden deze week. Mike te Wierik staat weer in de basis, hierdoor staat Bart van Hintum als linksback gepositioneerd en zal Gudmundsson een meer aanvallende rol op zich nemen.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich, Breukers, Quagliata, Propper, Rente, Vloet, Van der Water, De la Torre, Schoots, Azzaoui, Burgzorg

Opstelling FC Groningen: Padt, Leal, Van Hintum, Itakura, Van Hintum; Van Kaam, Lundqvist; Suslov, Da Cruz, Gudmundsson, Strand Larsen

Scheidsrechter: Pol van Boekel