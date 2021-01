AFGELOPEN: FC Utrecht – FC Groningen (2-2)

sport

Uiteraard voor allen een goed 2021 met hopelijk mooie wedstrijden van de Trots van het Noorden en veel gezondheid. De eerste wedstrijd van het jaar, waarin FC Groningen haar 50e verjaardag viert, is op bezoek bij FC Utrecht. Kunnen de mannen van Danny Buijs met een resultaat weg uit de Domstad? Volg het hier vanaf 21:00.



AFGELOPEN. De goal van Kerk betekent een 2-2 gelijkspel op bezoek bij FC Utrecht.

90+5’ Geen hands.

90+4’ FC UTRECHT MAAKT NOG GELIJK.. Garant Kerk knalt een afvallende bal binnen. Was het hands? De VAR kijkt.

90+1’ Vijf minuten extra tijd..

90’ Een opvallende wissel bij FC Groningen. Sam Schreck vervangt Suslov die in de rust inviel.

89’ Nog even.. Het is nu vooral tegenhouden.

86’ Nu wat meer gevaar wanneer Sylla en Van de Streek het doel zoeken.

85’ FC Utrecht probeert er doorheen te breken bij FC Groningen, maar zonder resultaat. Dalmau was nog het dichtste bij de gelijkmaker met een kopbal.

65’ El Hankouri vervangt Joosten die het ruim een uur heeft volgehouden en de score opende voor de Trots van het Noorden.

64’ Een heerlijke redding van Padt zeg. Hij steekt met een reflex zijn hand uit en voorkomt zo een kopgoal van Mahi die zijn oude ploeg pijn kon doen.

62’ Grote mogelijkheid voor FC Utrecht wanneer Padt maar half een inzet van Kerk kan keren en de rebound van Gustafson voor de lijn wordt gestopt.

57’ Dammers grijpt goed in en voorkomt een honderd procent kans voor de Utrechters.

55’ Geel voor Suslov na een tik op de kuit van Gustafson.

48’ Een voorzet van Gudmundsson vliegt richting Strand Larsen. Hij kan er net niet genoeg mee doen.

46’ Er is afgetrapt voor de tweede helft. Tomas Suslov vervangt Da Cruz die niet fit genoeg was voor twee helften.

Het is rust. FC Groningen staat na treffers van Joosten en Strand Larsen wellicht verrassend voor in Utrecht: 1-2.

42’ Gele kaart voor Kerk na het vasthouden van Gudmundsson die op zijn brommer stapte.

39’ Daar is de aansluitingstreffer van FC Utrecht. Bart Ramselaar haalt uit op de rand van het strafschopgebied. De bal wordt dan nog aangeraakt waardoor Padt alleen maar kan toekijken hoe de bal richting de hoek vliegt.

35’ Eljero Elia moet er met een blessure af. Dit betekent een weerzien van Mimoun Mahi op het veld met zijn oud-ploeggenoten!

33’ Na het tweede Groninger doelpunt lijken de Domstedelingen een knauw te hebben gekregen. FC Groningen controleert.

28’ Dat hád 0-3 kunnen zijn! Strand Larsen geeft laag voor, maar Joosten en Van Kaam komen net te laat om binnen te schieten.

22’ En dan is het 0-2! Strand Larsen haalt maar eens uit en knalt de bal in de linker kruising. Lekker begin zo voor de Groningers! Twee kansen, twee goals.

16’ Eerste kans van de wedstrijd en het is raak! Patrick Joosten kopt binnen namens de Groningers. Zo staat het 0-1. FC Utrecht is overigens één van de eerdere werkgevers van de nummer veertien.

9’ Een minuut later tikt Sergio Padt een bal van Kerk uit de hoek. FC Groningen oogt nog niet heel scherp.

8’ Een MEGA kans voor FC Utrecht. Ramselaar wordt weggestoken en staat oog in oog met Padt. Vanuit een lastige hoek schiet de middenvelder voorlangs.

1’ Er is afgetrapt. Ook het voetbaljaar 2021 is begonnen!

Voor nu even genoeg geluld over Amerika. 2021 betekent de tweede helft van de Eredivisie! FC Utrecht – FC Groningen vanavond. Kan de Trots van het Noorden haar jubileumjaar mooi openen op bezoek in de Domstad? 👀#UTRGRO pic.twitter.com/BPEF3g7iWz — Daniël Theelen (@DanielTheelen) January 9, 2021

Bij FC Groningen zijn Patrick Joosten en Alessio Da Cruz fit genoeg bevonden om te starten. Azor Matusiwa is nog niet fit genoeg om minuten te maken en is dus ook in Groningen achter gebleven. Bij FC Utrecht zien wij twee oud-FC Groningen spelers terug in de personen van Django Warmerdam en Mimoun Mahi. Waar Warmerdam in de basis start, kijkt Mahi vanaf de bank toe.

Opstelling FC Utrecht: Oelschlagel, Van der Maarel, Hoogma, Janssen, Warmerdam; Van Overeem, Ramselaar, Gustafson; Kerk, Dalmau, Elia

Opstelling FC Groningen: Padt, Dammers, Itakura, Van Hintum; Dankerlui, Van Kaam, El Messaoudi, Gudmundsson; Da Cruz, Strand Larsen, Joosten

Scheidsrechter: Jeroen Manschot