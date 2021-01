AFGELOPEN: FC Groningen – FC Twente (2-2)

sport

Na de overwinning in de laatste minuten afgelopen donderdag tegen Willem II, gaat FC Groningen vandaag op jacht naar een nieuwe driepunter. FC Twente is de tegenstander in de Groene Kathedraal. De Tukkers zijn als nummer zeven een directe concurrent. Volg het hier vanaf 14:30!

AFGELOPEN. Een wedstrijd met twee gezichten eindigt in een remise: 2-2.

90+2’ Nog twee minuten..

80’ FC Groningen zet de Tukkers volledig vast op de eigen hand. Aan veerkracht geen gebrek.

79’ Abass gaat op de voet staan van Dankerlui. Blom doet het af met een gele kaart waar een rode kaart wellicht ook op z’n plaats was.

66’ STRAND LARSEN ZET DE STAND GELIJK! Met een voortreffelijke spitsengoal promoveert hij een voorzet van Gudmundsson tot een doelpunt. 2-2!

63’ Gudmundsson kan schieten vanuit kansrijke positie. Hij schiet echter hard op de voet van doelman Drommel. De Trots van het Noorden houdt flink de druk op de ketel.

55’ FC Groningen klopt flink op de deur en heeft de overhand in het tweede bedrijf. Nog 35 minuten voor resultaat.

47’ DOELPUNT FC GRONINGEN! Ahmed El Messaoudi kan de bal binnen punteren na een keurige voorzet van Lundqvist.

De tweede helft is van start. Daniel van Kaam, Lundqvist en Schreck zijn in het elftal gekomen.

Het is rust. Het houdt absoluut niet over aan Groninger kant. Danny Buijs mag wat gaan verzinnen om het tij te keren. FC Twente is heer en meester: 0-2.

29’ Een kopbal van Itakura vliegt net over.

22’ Dan is het 0-2.. Thijs van Leeuwen kan vrij doorlopen en uithalen. Hij vindt zijn treffer terug in de verre hoek: 0-2. FC Groningen verdedigt belabberd.

16’ Een mogelijkheid voor Strand Larsen. Hij moet uit de draai schieten met zijn chocolade been en weet daar niet iets mee te bakken.

13’ GOAL VOOR TWENTE. Uit de opvolgende hoekschop kan Dumic binnen koppen namens de Tukkers: 0-1.

12’ Oh Padt, wat doe je! Sergio Padt schiet een bal tegen Danilo aan en hij voorkomt op het laatste moment dat de bal er in stuitert.

6’ Wat een kans zeg voor Strand Larsen! Hij krijgt de bal met lobje voor hem en staat oog in oog met Drommel. Hij krijgt de bal alleen niet op doel.

4’ Van Hintum haalt uit en knalt de bal in het zijnet.

1’ De partij is begonnen.

Nog een kwartier en dan trapt FC Groningen af voor de laatste wedstrijd in acht dagen tijd. Gaat FC Groningen 2021 openen met zeven punten uit de eerste drie wedstrijden? Het moet gebeuren tegen directe concurrent FC Twente. #GROTWE pic.twitter.com/iLTwprVT4J — Daniël Theelen (@DanielTheelen) January 17, 2021

FC Groningen is momenteel de nummer zes van de Eredivisie en kan met een zege een gat van zes punten met nummer zeven FC Twente. De Tukkers missen twee sterkhouders. Oosterwolde en Cerny zijn door blessures afgehaakt bij het elftal van Ron Jans. Zeker laatstgenoemde was aanvallend van zeer grote waarde voor de ploeg.

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Itakura, Van Hintum, Gudmundsson; Matusiwa, El Messaoudi; Da Cruz, Suslov, El Hankouri; Strand Larsen

Opstelling FC Twente: Drommel, Ebuehi, Plegezuelo, Pierie, Smal; Ilic, Roemeratoe, Zerrouki; Abass, Danilo, Menig

Scheidsrechter: Kevin Blom