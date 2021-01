LIVEBLOG: FC Groningen – ADO Den Haag (2-0)

sport

Vanavond staat de 19e speelronde voor FC Groningen op het programma. De tegenstander in de Groene Kathedraal is ADO Den Haag. Kan FC Groningen uit het kielzog van FC Twente en FC Utrecht blijven? Volg het hier vanaf 21:00.

43’ Strand Larsen scoort maar weer eens! De Noor hoeft alleen zijn hoofd tegen een voorzet van Gudmundsson te zetten nadat doelman Koopmans mis tast: 2-0.

41’ Met een werkelijk schitterende bal zet Suslov El Hankouri voor de doelman. De aanvaller vindt echter het zijnet.

39’ De wedstrijd bloedde wat dood, maar Lundqvist dacht daar anders over en schiet bijna weer een vrije trap prachtig binnen.

18’ WAT EEN WONDERGOAL! Een vrije trap vanuit een bijna onmogelijke hoek wordt schitterend binnen gekrult door Ramon Pascal Lundqvist: 1-0. Wat een heerlijk doelpunt.

16’ Daar was Michiel Kramer erg dichtbij! Zijn shot is te zacht waardoor Van Hintum de bal makkelijk van de lijn kan halen.

10’ Van Ewijk moet ingrijpen om te voorkomen dat Da Cruz kan scoren op aangeven van Mo El Hankouri.

1’ De avondklok is ingegaan en FC Groningen – ADO is van start.

Nog veertig minuten tot FC Groningen – ADO Den Haag. De Trots van het noorden strijdt om in het kielzog te blijven van de top vijf terwijl ADO vecht tegen degradatie. Wat gaat het worden? 👀#GROADO pic.twitter.com/9edjwnjZDb — Daniël Theelen (@DanielTheelen) January 26, 2021

Waar FC Groningen strijdt om in de schaduw te blijven van de top vijf, vecht ADO Den Haag als nummer zestien tegen degradatie. De Trots van het Noorden gaat beginnen zonder onder andere Mike te Wierik, Suslov en Dankerlui. De Hagenezen lijken aan te treden in een opstelling met vijf verdedigers. Patrick Joosten is in de warming-up afgehaakt en wordy vervangen door Tomas Suslov.

FC Groningen: Padt, Leal, Itakura, Van Hintum, Gudmundsson; Daniel van Kaam, Lundqvist; El Hankouri, Da Cruz, Suslov; Strand Larsen

ADO Den Haag: Koopmans, Van Ewijk, Kemper, Castillo, Ratiu, Goossens, Bourard, Del Fabro, Besuijen, Kramer, Vejinovic

Scheidsrechter: Rob Dieperink