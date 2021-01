Liggers met een lengte van 43 meter op transport naar Groningen

nieuws

De liggers die gebruikt worden voor de bouw van een nieuw viaduct over de Brailleweg zijn maandagavond op transport gegaan richting Groningen. Dat meldt de nieuwswebsite Wâldnet.

Het viaduct van de A28 over de Brailleweg wordt in het kader van de Aanpak Ring Zuid vernieuwd. De liggers van het nieuwe viaduct zijn geproduceerd bij een bedrijf in Kootstertille in Friesland. In totaal gaat het om 24 liggers van elk 123 ton die naar Groningen vervoerd moeten worden. Maandagavond vond het eerste transport plaats. De verwachting is dat er drie avonden nodig zijn om alle liggers te vervoeren waarbij er per transport één ligger met een lengte van 43 meter wordt vervoerd.

Vanwege de werkzaamheden is de A28 maandagavond vanaf 22.00 uur afgesloten. Dinsdagochtend om 06.00 uur gaat de weg weer open.

Kootstertille – 24 liggers van 123 ton op transport naar Groningen https://t.co/pOt4yYBgVA — WâldNet (@WaldNet) January 18, 2021

Deel dit artikel: