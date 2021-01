Lichte daling aantal ziekenhuisopnames in Groningen in afgelopen week

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal coronapatiënten dat opgenomen is in Groningse ziekenhuizen is in de afgelopen week licht gedaald, van 101 naar 92 patiënten. De daling is met name te zien in het aantal opnames op de Intensive Care-afdelingen.

In Groningen waren maandagochtend 71 patiënten opgenomen op verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Vorige week waren dat er 76. Op de Intensive Care-afdelingen maakt het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland melding van 21 opgenomen patiënten. Een week geleden waren dat er 25.

Noord-Nederland

In Noord-Nederland als geheel waren maandagochtend 224 coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen, waarvan 73 op een IC. Een week geleden waren er 168 opnames op de verpleegafdelingen en 72 op de IC’s.

In Noord-Nederland waren maandagochtend 43 mensen van buiten de regio opgenomen op een verpleegafdeling voor coronapatiënten. De IC’s behandelen nu 27 patiënten van buiten de regio.