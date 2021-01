Lesvluchten zorgen voor bijna een kwart meer vliegbewegingen op vliegveld Eelde

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Door een toename in het aantal lesvluchten steeg het aantal vliegbewegingen op Groningen Airport Eelde, ondanks de coronapandemie, met ruim 23 procent.

Zo’n zeventig procent van alle vliegbewegingen is afkomstig van lesvluchten, uitgevoerd door KLM Flight Academy, het European Flight Training Center en door vliegscholen van ander luchthavens.

Volgens de luchthaven was vrijdag 11 september de drukste dag van het jaar qua vliegbewegingen (376). In juni en september verviervoudigde het aantal vliegbewegingen vergeleken met het jaar ervoor.

‘’Wij zijn, ondanks het ongekende jaar, blij om te zien dat het aantal vliegbewegingen flink is gestegen”, vertelt Meiltje de Groot, de kersverse directeur Groningen Airport Eelde. “De groei in het lesverkeer is een belangrijke pijler. Wij bieden de capaciteit en de mogelijkheden, waardoor het maatschappelijk belang van onze luchthaven wordt onderstreept.”