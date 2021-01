nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Groninger schaatser Lennart Velema is zondag derde geworden op de 500 meter tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen.

Velema deed dat in een persoonlijk record van 34.74. Het is voor het eerst dat Velema op het podium stond bij een wereldbekerwedstrijd. Zaterdag werd hij nog elfde in 34.89. Dat was toen ook een persoonlijk record.

Artjom Arefjev uit Rusland werd eerste in 34.45. Oud Groninger Dai Dai N’Tab werd tweede in 34.65. N’Tab won zaterdag nog.