nieuws

Foto: Jefry Deuze / Team IKO

Lennart Velema is zaterdag 15e geworden op de 500 meter tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen.

De Groninger schaatser reed 34.91. Velema verraste afgelopen zondag nog met een derde plek.

De Rus Pavel Kulizhnikov won in 34.47. De Canadees Laurent Dubreuil werd tweede in 34.52. Oud Stadjer Dai Dai N’tab en de Rus Artem Arefyev werden gedeeld derde in 34.58.

Zondag is de laatste wereldbekerwedstrijd op de 500 meter. Velema staat in het algemeen klassement vijfde.