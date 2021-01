Lekkage in dakkoepel zorgt voor wateroverlast in portiekflat aan Helperzoom

nieuws

Foto: 112 Groningen

In een portiekflat aan de Helperzoom in Helpman is, tussen zaterdagnacht en zondagochtend, wateroverlast ontstaan door een lekkende dakkoepel. De portiek van het gebouw was zeiknat, de kelders en het ketelhok van de flat stonden blank.

Bezorgde bewoners riepen zondagochtend de hulp in van de brandweer. Vanaf de dakkoepel stroomde het water, langs de wanden van de portiek, naar de kelder. Door de lekkage schoot een leiding los in het ketelhok. Door het hete water besloegen de ruiten van de kelder en de portiek.

De brandweer voerde een controle uit in het gebouw en stelde vast dat er geen acuut onveilige situatie is ontstaan. Een aannemer gaat de dakkoepel en de ketel repareren en de eventuele schade van de bewoners afhandelen.