Leden GroenLinks stemmen met grote meerderheid Lelylijn in verkiezingsprogramma

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

Het GroenLinks congres heeft zaterdag met grote meerderheid ingestemd om de Lelylijn op te nemen in het verkiezingsprogramma voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege het coronavirus vond het congres online plaats.

Bert-Jan van Manen zorgde er samen met de werkgroep mobiliteit van GroenLinks Groningen voor dat er tijdens het congres over de spoorlijn gestemd werd. Uiteindelijk liet 95 procent van de leden weten dat de snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Groningen opgenomen moet worden in het verkiezingsprogramma. “Het is een overweldigende meerderheid”, laat raadslid Benni Leemhuis weten.

Tijdens het congres bleek ook dat het niet bij deze spoorlijn blijft. “We streven onder andere naar een nieuwe rechtstreekse verbinding tussen Groningen en de Randstad waarbij deze op termijn doorgetrokken kan worden naar Hamburg.”