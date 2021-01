‘Later tijdstip avondklok maakt meer kans’

nieuws

Foto Andor Heij. Den Haag, Binnenhof

Als de avondklok op een later tijdstip in gaat is de kans groter dat de Tweede Kamer er mee instemt.

Momenteel is het idee om de avondklok van 20.30 uur tot 4.30 uur te laten gelden. Veel partijen in de Tweede Kamer hebben daar problemen mee, omdat dit te veel de vrijheid van de mensen aantast. Ook veel sportverenigingen komen in de problemen en moeten hun trainingsschema’s aan passen.

Wanneer de avondklok om 21.00 of 21.30 uur in gaat zou er in de Tweede Kamer meer steun zijn voor de avondklok. Het kabinet wil de avondklok om de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus in te dammen. Die is veel besmettelijker dan het huidige virus.

De kamer debatteert donderdag vanaf 10.15 uur over de avondklok en andere maatregelen.

Het debat is hier te volgen