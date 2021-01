nieuws

Foto: Denise Humalda. Nassauplein12-01-2021

Een late herfst en een vroege lente vallen samen op het Nassauplein deze winter. Dat komt door een vroeg bolgewas en een late paddenstoel.



De narcissen schieten de grond bij de vijver van het Nassauplein. En daartussen groeit de kluifzwam (foto).

De kluifzwam is normaal te vinden in bossen of bosranden in het najaar. Hij dankt zijn naam aan zijn uiterlijk dat aan een hondenkluif doet denken.