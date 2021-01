“Lang geleden dat ik het zo druk heb gezien op de Vismarkt”

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

Te druk, lange rijen en het niet houden aan afstandsregels. Op de redactie van OOG Tv komen zaterdagmiddag verschillende geluiden binnen dat het op de warenmarkt op de Vismarkt zaterdagmiddag te druk was.

“Ja, ik verbaasde me echt”, vertelt een ooggetuige. “Ik was rond 15.30 uur op de Vismarkt om wat boodschappen te halen voor mezelf en voor mijn vriendin. Bij vrijwel alle kramen stonden rijen en er werd lang niet altijd genoeg afstand gehouden. Toezichthouders stonden er ook bij en keken er naar. Het voelde ook zo onveilig dat ik voor het eerst in de buitenlucht een mondkapje op heb gehad. Ik was dan ook blij toen ik de boodschappen die ik moest hebben had en weer op huis aan kon.” Volgens de ooggetuige was het frappante ook dat het in de rest van de binnenstad erg rustig was, maar dat het op de Vismarkt te druk was.

Gemeente: “Aardig wat mensen op de been”

Woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente Groningen herkent het beeld dat geschetst wordt. “Wij hebben ook het beeld dat er aardig wat mensen op de been zijn maar wij zitten er bovenop. En daarmee bedoel ik dat niet alleen wij dat doen maar ook stewards en marktmeesters houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als het nodig is spreken we mensen aan om bijvoorbeeld afstand te houden of om juist door te lopen.”

“Kom alleen voor boodschappen naar de Vismarkt”

Wel zegt Coenraads dat foto’s nogal een vertekend beeld kunnen geven. “We hebben namelijk wel de indruk dat de mensen die daar zijn ook echt voor de boodschappen komen. En dat is ook onze oproep. Kom alleen naar de Vismarkt als je boodschappen wilt halen. Kom ook alleen. En blijf als je klaar bent niet hangen maar ga naar huis.” Daarnaast geeft de zegsman het advies dat als je de Vismarkt nadert en je ziet dat het te druk is om over een half uur terug te komen om daarmee de drukte te ontlopen.