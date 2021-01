“Kunnen we het Stadsbalkon niet vergroenen zodat Het Peerd weer in het gras staat?”

nieuws

Foto: Andor Heij

Het Peerd van Ome Loeks weer in het gras zetten. Die oproep doet Chris Garrit zondag op Twitter. Zijn oproep kan op flink wat bijval rekenen.

“Ik doe de oproep niet voor het eerst”, vertelt Garrit. “Zo ongeveer eens in het half jaar plaats ik een tweet met een foto uit de jaren zestig of zeventig waarbij je het Peerd in het gras voor het Hoofdstation ziet staan. Het is een foto van hoe de situatie er indertijd bij het Hoofdstation uit zag. Het paste perfect. Tegenwoordig is het een dorre ellende. Eigenlijk moeten we die betonnen troep voor het Hoofdstation laten verdwijnen.”

Graszaden planten

De voormalig nachtburgemeester heeft ook een oplossing. “We zouden het beton moeten masqueren. Als we nu twintig ton aarde over het Stadsbalkon verspreiden en daar graszaden in planten, dan lijkt het al heel wat beter. Dan staat het Peerd weer in het gras. Volgens mij moet zoiets mogelijk zijn. Wellicht moet er gekeken worden naar de draagconstructie van het Stadsbalkon, maar aangezien we tegenwoordig eenvoudig naar Mars kunnen vliegen zal er voor zoiets ook een oplossing zijn.”

“Het Peerd staat er nu niet lekker”

In de gemeenteraad werd afgelopen week een voorstel besproken van 100% Groningen. Fractievoorzitter Marjet Woldhuis stelde voor om het Peerd te verplaatsen naar de Grote Markt waar het beter in het zicht zou staan. “Over het Peerd is inderdaad deze week heel wat gezegd. De verhuizing naar de Grote Markt is wat mij betreft een hele andere discussie maar het geeft wel aan dat het Peerd er nu niet lekker staat. Volgens mij is het kunstwerk indertijd ook gemaakt om in het gras te staan. Wat is nu een paard zonder gras? Daar moeten we iets mee doen. En we moeten af van die betonnen troep. Het vergroenen sluit volgens mij ook mooi aan bij de groene ambitie die het huidige college heeft.”

Hey @GronSpoorzone! Prio 1.

Dit is hoe het was en weer moet. Weg met deze huidige betonnen troep voor het hoofdstation Groningen. pic.twitter.com/xI3PQbUVGX — Chris Garrit (@chrisgarrit) January 10, 2021