Krajicek Playground in De Hoogte krijgt een facelift

Foto: Gemeente Groningen

De Krajicek Playground in De Hoogte krijgt een ‘upgrade’. De speelplek moet duurzamer en sociaal veiliger worden. De gemeente Groningen krijgt daarom rond de 250.000 euro om het inmiddels vijftien jaar oude sportpark te vernieuwen.

Wat er precies gaat veranderen op het speelveld kunnen de gemeente en de Krajicek Foundation nog niet zeggen. De plannen voor de upgrade, mogelijk gemaakt door het project ‘The Outdoor Generation’ met geld van de Nationale Postcodeloterij, worden vanaf nu verder uitgewerkt.

De Krajicek Playground in De Hoogte moet een plek gaan worden waar verschillende doelgroepen vaker en meer divers kunnen bewegen. Dat betekent dat voetbal en basketbal, waar de speelplek nu nog voor is ingericht, waarschijnlijk wordt uitgebreid met meer sportmogelijkheden. Volgens de Postcodeloterij is het de bedoeling dat de gemeente buurtcoaches gaat inzetten, om, negen uur per week, sport- en spelbegeleiding te geven.