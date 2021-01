“Komst Irandust zeer onzeker”

nieuws

Foto André Kuik

De komst van de aanvaller Daleho Irandust naar FC Groningen staat op losse schroeven. Dat meldt het voetbalblad Voetbal International.

Volgens VI had FC Groningen een akkoord bereikt met de club van Irandust, het Zweedse BK Häcken. Na het uitlekken van het geaccepteerde Groningse bod in de Zweedse pers dienden andere geïnteresseerde partijen zich aan. Volgens Zweedse media heeft de aanvaller inmiddels een aanbieding van Toulouse boven die van FC Groningen verkozen.

Trainer Danny Buijs van FC Groningen stelt dat zijn selectie nog altijd een spits mist. Er is haast geboden, want de transferwindow sluit zondagavond. Arjen Robben is nog altijd geblesseerd, Remco Balk is naar FC Utrecht vertrokken en Patrick Joosten en Alessio Da Cruz zijn niet fit. Buijs: “We hebben het al maanden over een nieuwe aanvaller die we erbij willen, ik hoop dat dat deze week nog gaat lukken.”