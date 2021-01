Komende nacht de koudste nacht van deze winter tot nu toe

nieuws

Met een temperatuur van -7 graden wordt de nacht van zaterdag op zondag de koudste nacht van deze winter tot nu toe. De koudste temperaturen worden ook in het noordoosten van het land verwacht.

Rond 20.00 uur vroor het in Groningen al -2,1 graden. Om 22.30 uur was het kwik verder gezakt naar -2,7 graden, op klomphoogte vroor het op dat moment -8,1 graden. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat de minimumtemperatuur uiteindelijk op zo’n -7 graden komt te liggen. “Zondag overdag is er flink wat zon maar komt de temperatuur maar nauwelijks boven het vriespunt te liggen. Er waait een zwakke of matige wind uit oostelijke richting.”

“In de nacht naar maandag gaat het 4 of 5 graden vriezen. Maandag overdag is er geregeld zon bij kwikstanden rond of net iets boven nul. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3.”