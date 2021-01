Koen Schuiling neemt eerste Lieve Briefje in ontvangst

nieuws

Foto: CKTop fotografie (Chris Top)

Omdat Koen Schuiling in maart vorig jaar de Groningers een hart onder de riem heeft gestoken met ‘een mooie brief’, mocht de burgemeester vrijdagochtend het eerste Lieve Briefje van 2021 in ontvangst nemen.

De lieve briefjes zijn bedoeld om iedereen op te roepen elkaar iets liefs te zeggen en om de inwoners van Groningen (en ver daarbuiten) met elkaar te verbinden. De Week van de Lieve Briefjes wordt gehouden van 16 t/m 22 januari.

De briefjes zijn vanaf vrijdag verkrijgbaar in alle bibliotheken in de provincie Groningen, in enkele WIJ-vestigingen in de gemeente Groningen, in servicepunten van QBuzz en in verschillende supermarkten.