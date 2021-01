KNVB: Tweede weekend april is deadline voor hervatting competities amateurvoetbal

sport

Foto Andor Heij: Oranje Nassau - VV Groningen

Wanneer de competities in het amateurvoetbal niet in het weekeinde van 10/11 april hervat kunnen worden is het einde verhaal voor dit seizoen. Dat heeft de KNVB in een mail aan de clubs laten weten.

Door de coronacrisis ligt het amateurvoetbal sinds oktober stil. De KNVB hoopt het seizoen nog af te maken door alleen de eerste competitiehelft uit te spelen. Daarnaast denkt de voetbalbond er aan om de competities op te delen in regionale poules.

Wanneer dit niet lukt wil de KNVB regionale competities opzetten zodat de clubs toch aan spelen toe komen. Dat zijn dan allemaal veredelde vriendschappelijke wedstrijden. In de week van 9 februari neemt de KNVB een definitieve beslissing.

Voor het jeugdvoetbal en de lagere senioren liggen er andere deadlines, aldus de KNVB.

Deel dit artikel: