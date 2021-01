KNVB komt over de brug; betalingen stopgezet

sport

Foto Andor Heij: Voetbal

De KNVB stopt met het innen van de contributiegelden bij de clubs in januari en februari. Daarmee komt de voetbalbond de clubs tegemoet, nadat PKC’83 woensdag liet weten ervan te balen dat het elke maand nog een rekening van de bond krijgt.

Robert Groninger van PKC’83 is blij met het nieuws. “De KNVB had het item gisteren ook gezien. Ze baalden ervan dat wij de pers hadden opgezocht, maar kwamen wel met het nieuws dat wij voorlopig geen rekening krijgen in januari en februari. Voor ons is dat inderdaad een opluchting.”

Wat er precies na februari gaat gebeuren is nu nog onduidelijk, maar Groninger is blij dat de club voorlopig weer even op adem kan komen. “We waren anders over twee maanden al de sjaak geweest. Dit brengt een stuk rust.”