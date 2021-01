KNMI waarschuwt voor zware windstoten op donderdag

nieuws

Weggebruikers moeten donderdag rekening houden met zware windstoten. Het KNMI heeft op voorhand ‘code geel’ afgegeven.

“Vanaf de nacht van woensdag op donderdag komen er in de kustgebieden zware windstoten voor van rond de 90 kilometer per uur”, meldt het KNMI. “In eerste instantie zullen de windstoten voorkomen in het zuidwestelijk kustgebied, geleidelijk breidt zich dit noordwaarts uit. In de loop van de middag neemt de wind in kracht af.” Voor de provincie Groningen geldt ‘code geel’ vanaf 04.00 uur tot en met 16.00 uur.

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland, de Waddeneilanden, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

CODE GEEL: Vanaf Donderdag zware widstoten in het kustgebied: Momenteel zijn geen waarschuwingen van kracht. Vanaf donderdag middernacht komen in de kustgebieden zware windstoten voor, rond 90 km/uur. Eerst in het zuidwestelijk kustgebied, geleidelijk… https://t.co/Gw0cxb1O2l — weerwaarschuwing (@weercode) January 19, 2021