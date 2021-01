KNMI waarschuwt voor gladheid en winterse neerslag

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Het KNMI waarschuwt dinsdagavond voor gladheid door bevriezing en voor winterse neerslag. Het Meteorologisch Instituut heeft voor de provincie Groningen ‘code geel’ afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf middernacht en is geldig tot woensdagochtend 10.00 uur. Volgens het KNMI moeten weggebruikers rekening houden met bevriezing van natte weggedeelten. In het oosten en noordoosten is er daarnaast kans op winterse neerslag. Het instituut adviseert verkeersdeelnemers om het rijgedrag aan te passen.

Behalve voor Groningen geldt ‘code geel’ ook voor alle andere provincies met uitzondering van de Waddeneilanden.