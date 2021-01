KNMI waarschuwt opnieuw voor gladheid

nieuws

Het KNMI waarschuwt zaterdagmiddag opnieuw voor gladheid. Voor de provincie Groningen geldt vanaf 18.00 uur ‘code geel’.

Volgens het meteorologisch instituut neemt in de loop van de avond en in de nacht naar zondag de kans op gladheid toe. De gladheid wordt veroorzaakt door bevriezing van natte weggedeelten. De waarschuwing geldt tot zondagochtend 11.00 uur. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing voor alle provincies in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.

De verwachting van Weerplaza is dat de minimumtemperatuur in de nacht naar zondag rond de -2 graden komt te liggen. Afgelopen nacht gold er ook al een ‘code geel’ vanwege gladheid. In Friesland en Drenthe werd ‘code oranje’ afgegeven omdat het op sommige plekken door ijzel spekglad was geworden.