KNMI trekt waarschuwing voor gladheid in

nieuws

De waarschuwing van het KNMI voor de provincie Groningen voor gladheid is rond het middaguur door het Meteorologisch Instituut ingetrokken. In de afgelopen uren gold er een ‘code geel’.

In de provincies Friesland en Drenthe gold ‘code oranje’. De gladheid in de noordelijke provincies werd veroorzaakt door ijzel. Rijkswaterstaat riep automobilisten op om hun reis waar mogelijk uit te stellen. Volgens de Meldkamer Noord-Nederland, waar de 112-meldingen worden behandeld, zijn er in de noordelijke provincies verschillende ongelukken gebeurd. ProRail meldde dat het treinverkeer ook hinder ondervond van de ijzel. Op de bovenleiding was rijpvorming ontstaan. Hierdoor konden treinen niet altijd voldoende spanning krijgen om optimaal te kunnen rijden en ontstond er vertraging.

Sinds het middaguur geldt er voor de provincie Groningen ‘code groen’ waarmee er geen waarschuwingen meer van kracht zijn.