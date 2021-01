Kinderboerderij Stadspark heeft nieuwe speeltractor

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De tractor bij de kinderboerderij in het Stadspark moest weg vanwege roest en scherpe onderdelen. De geliefde speelplek kan binnenkort in een nieuwe vorm weer beklommen worden.



‘Toen ze de lege plek zagen, holden veel kinderen naar ‘kinderboer’ Wolter en vroegen verontrust: ‘Waar is onze trekker gebleven?’ Dus moest er wel een nieuwe komen! Vrijdag 22 januari is hij geplaatst. Geen echte afgeschreven tractor, zoals de vorige, maar wél eentje waarop je veilig kunt spelen en klauteren. En nu maar hopen dat dit snel weer kan!’, schrijft de gemeente.

Voorlopig is de kinderboerderij nog gesloten voor het publiek.