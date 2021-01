Kijk hier de livestream van Nieuwsjaarsfeest Groningen 2021

Vanwege de coronacrisis organiseert de gemeente Groningen dit jaar geen nieuwjaarsfeest. EM2 organiseert daarom een online nieuwjaarsfeest op 1 januari 2021 vanaf 19.30.

“Het nieuwjaarsfeest is vanaf 1918 een traditie in Groningen. Vanwege de huidige omstandigheden is dit jaar geen fysieke editie mogelijk. Omdat het virus ons feest niet zal overwinnen organiseren we dit jaar een online editie. Een avond vol met muziek en verhalen,” valt te lezen bij het evenement.

Aanvang stream 19:30uur

Toespraak burgemeester Schuiling 20:00uur

Aan het programma werken mee:

Inge van Calkar

Bert Hadders

Beno Hofman

CT Heida en Band

Hiske Oosterwijk band

Lou Leeuw Roel Plieger

YLVALIE

Wad Aap

Mind Fuji

Jelle Mulder

Stockroom

Afgesloten door Groninger DJ’s met een lange live set.

Presentatie: Michael Kenton