KHN Groningen wil horeca heropenen als winkels en musea dat ook weer mogen

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Als winkels, pretparken en musea hun deuren heropenen, wil de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland dat ook de horeca weer open mag. Dat laat Irene van der Velde, voorzitter van de Groningse KHN, donderdagmiddag weten.

KHN Groningen stelt niet ten koste van alles open te willen gaan, maar dat als het zover is, zij ook gelijktijdig open willen met andere branches. “De keuze voor opnieuw een sectorale aanpak waarbij de horeca onterecht en gelaten moet toekijken dat winkels, pretparken, sportscholen en musea opengaan waarna het aantal besmettingen wederom stijgt, is voor ons absoluut onacceptabel”, zegt Van der Velde. “In die volstrekt onrechtvaardige situatie willen we niet nog een keer belanden.”

Volgens Van der Velde geven de besmettingscijfers sinds de laatste horeca-sluiting aan dat de strategie om de horeca te slachtofferen, een faliekante mislukking is geweest: “Mensen zoeken elkaar toch op voor sociaal contact en vermaak. Dat kan dan beter in de gereguleerde horeca dan in ongecontroleerde situaties. Iedereen is in groten getale gaan winkelen op Black Friday, heeft zich geamuseerd in pretparken en hebben feestjes en borrels in de thuissfeer bezocht”, vervolgt Van der Velde. “De taferelen in oktober en november hebben laten zien dat het sluiten van de horeca louter voor een verplaatsing zorgt en niet leidt tot een daling van het aantal besmettingen.”

“Ook de ervaringen van juni zouden aanleiding moeten zijn om straks de horeca met een gerust hart gelijktijdig met andere branches te heropenen” zegt Van der Velde. “Gebleken is dat het heropenen van de horeca in juni niet gepaard is gegaan met een stijging van het aantal besmettingen. Toen de horeca op 1 juni jl. haar deuren weer opende, bleef het aantal besmettingen in Groningen twee maanden lang vrijwel nihil.”