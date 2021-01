Kerstbomenbrand laat brandweer in actie komen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag in actie komen vanwege meerdere kerstbomen die in de brand stonden aan De Waard ten zuiden van de wijk Lewenborg. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een buitenbrand kwam rond 00.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Bij aankomst bleek de brand te woeden op een speelveld, gelegen aan de rand van de wijk”, vertelt Wind. “Op het veld bleken kerstbomen te liggen die in de brand waren geraakt. Brandweerlieden hebben het vuur geblust met een emmer water. Daarnaast heeft men het vuur uit proberen te trappen.”

Na een kwartier kon men weer terugkeren naar de kazerne. Er wordt onderzoek gedaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan.