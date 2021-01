Kees Verkade (79), maker van beeld ‘Fietsles’ op Ubbo Emmuissingel, is overleden

nieuws

Foto: Sjaak Kempe via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Beeldend kunstenaar Kees Verkade is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt in overlijdensadvertenties. Eén van Verkades bekendste werken staat op de Ubbo Emmiussingel in Stad, het beeld getiteld ‘Fietsles’.

De in Haarlem geboren Verkade studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Verkade woonde lange tijd in Monaco.

Naast het beeld ‘Fietsles’ maakte Verkade onder andere bekende beelden van Johnny Jordaan (aan de Elandsgracht in Amsterdam) en van koningin Juliana en prins Bernhard (in de tuin van paleis Soestdijk).

‘Fietsles’

Het beeld ‘Fietsles’ van Verkade staat sinds 1986 op de Ubbo Emmiussingel. Daarvoor stond het in het Koude Gat bij de Vismarkt, waar het zeker drie keer werd vernield en twee keer werd gestolen. Het beeld raakte daardoor enkele keren ernstig beschadigd, maar kon gerestaureerd worden.

Fietsles werd in 1971 door de Bondsspaarbank aan de Gemeente Groningen geschonken.