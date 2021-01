Kas van draverij Groningen is leeg; bestuur start crowdfundactie

nieuws

Foto: Bas Huybers

Door het organiseren van koersen zonder publiek en de vele acties die gehouden zijn om de Gemeente Groningen te bewegen om de drafbaan in het stadspark niet te sluiten, is de kas van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen leeg geraakt. De KHRV is daarom donderdag een crowdfundactie gestart om dit jaar toch te kunnen koersen.

“Normaal gesproken kan de drafsportvereniging haar eigen broek prima ophouden, maar onder de huidige omstandigheden lukt dat niet meer”, vertelt KHRV-woordvoerder Kees de Bock. “Het organiseren van een koersdag brengt veel kosten met zich mee. Ook haken sponsoren af en bovendien heeft de gemeente haar onkostenvergoeding voor onderhoud ingetrokken. De reserves zijn op.”

De KHRV wil via de rechter afdwingen dat er heel 2021 nog koersen mogen worden georganiseerd op de drafbaan in het Stadspark. Het doel is om zes of zeven wedstrijddagen te organiseren tussen april en oktober 2021. Of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag.De vereniging weigert een nieuwe bruikleenovereenkomst te teken voor de drafbaan, waardoor tot 12 juni volgend jaar koersen kunnen worden georganiseerd.Tot deze datum kan er echter geen volledig drafseizoen worden gehouden en is het aantal koersen wat verreden kan wordt beperkt.

Per 1 januari verliep het huurcontract van de drafsportvereniging voor de baan in het Stadspark.