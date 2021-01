Kamervragen over huurders Ten Boer en Ten Post die niet terug kunnen naar oude plek

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft dinsdag schriftelijke vragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de huurders in Ten Boer en Ten Post die, na de sloop en de herbouw van hun woningen, mogelijk niet terug kunnen naar hun oude buurt.

De bewoners stellen dat woningcorporatie Wierden en Borgen heeft aangegeven dat bewoners van eengezinswoning niet altijd terug kunnen keren op dezelfde plek of in dezelfde straat. Hun gezinswoningen zouden vervangen worden door seniorenwoningen.

“Is er iemand achter een tekentafel vergeten dat er in deze huizen mensen wonen?”, zo stelt Kamerlid Sandra Beckerman (SP). “Het Kabinet stelt dat ‘de bewoner centraal staat’ in de versterkingsoperatie. Ook “terugkrijgen wat je hebt” is een uitspraak van het Kabinet. Waaruit blijkt concreet dat de bewoner centraal staat in deze specifieke situatie?”

Beckerman wil van de minister weten wat ze gaat doen om ervoor te zorgen dat bewoners terug kunnen naar hun eigen wijk, in hun eigen dorp en in een huis dat even groot is als het huis waar ze vandaan komen.