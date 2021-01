Kamerleden PvdA: ‘Meer hulp voor Groningse ondernemers in de knel door lockdown’

nieuws

Foto: Dmitry Zvolskiy via Pexels

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer willen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer hulp biedt aan ondernemers in Groningen en Friesland die net zijn begonnen met hun bedrijf. Ook vragen Henk Nijboer, Gijs van Dijk en William Moorlag vrijdag om extra steun voor kappers, die soms buiten de NOW-regeling vallen.

Volgens de PvdA worden met name horecaondernemers, die vorig jaar startten met hun bedrijf, onvoldoende gecompenseerd voor de geleden schade door de coronacrisis. De ondernemers hebben, ondanks hun recente opstarten, wel personeel in dienst. Daarom wil de PvdA-fractie dat ook deze ondernemers in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

Ook kunnen veel kappers nu geen aanspraak maken op overheidssteun, omdat de omzet met net iets minder dan 30 procent terugliep. De omzet wordt per jaar berekend, maar op maandbasis liep de omzet, na de sluiting van de kappersbranche tijdens de lockdown, wel terug naar nul.

De Kamerleden halen bij hun vragen voorbeelden aan van Groningse en Friese bedrijven, waaronder kapperszaak Time Out in Winsum.