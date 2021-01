Kabinet wil avondklok: “Maximale doen om klaar te zijn voor wat er op ons af komt”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen wil het demissionaire kabinet strengere maatregelen nemen. Zo wil men dat er een avondklok komt. Wanneer de avondklok in gaat is onbekend, daarbij is men afhankelijk van de Tweede Kamer.

“We komen op een gegeven moment uit deze crisis, maar eerst moeten we ons nog een keer schrap zetten”, zegt demissionair premier Mark Rutte (VVD) op een persconferentie die om klokslag 14.00 uur begon. “We hebben te maken met een Britse variant en andere mutaties die op ons af komen. Het Outbreak Management Team, het OMT, waarschuwt ons voor een derde golf waarbij we het uiterste moeten doen om die derde golf voor te blijven. Ik realiseer me dat heel Nederland vandaag kijkt naar de maatregelen die we nemen. En dat is zwaar. Na tien maanden te leven met beperkingen gaat het onder je huid zitten en voelt het alsof het steeds zwaarder wordt. Tegen alle mensen zou ik willen zeggen, kijk niet alleen naar de beperkingen nu, maar kijk naar hoe we straks weer ruimte kunnen krijgen.”

“Avondklok is heftige maatregel”

“De maatregelen die we vandaag nemen gaat veel van ons vragen maar gaat ons ook veel opleveren. We zijn van voornemen om een avondklok in te voeren. Dit betekent dat er een verbod komt om buiten te zijn tussen bepaalde uren. Ik realiseer me dat dit een heftige maatregel is waar niemand om staat te juichen. Wel hebben we voordat we deze maatregel in kunnen voeren parlementaire steun nodig. Met de Tweede Kamer gaan we daarom over dit voornemen praten voor er een definitief besluit kan worden genomen. Het advies van het OMT is helder: doe nu het maximale zodat we straks klaar staat voor dat wat er op ons af komt.”

Tekst gaat verder onder de foto

Een avondklok gaat gelden tussen 20.30 en 04.30 uur. Wanneer de maatregel wordt ingevoerd is afhankelijk van de Tweede Kamer. Foto: Andor Heij

Avondklok gaat gelden tussen 20.30 en 04.30 uur

“Om te beginnen met de avondklok: als de Kamer instemt gaat een aantal dagen na het Kamerdebat de avondklok in. Deze gaat gelden tussen 20.30 en 04.30 uur. Dit betekent dat het verboden is dat je in deze tijdspanne op straat bent. De maatregel geldt tot in ieder geval 9 februari en geldt voor iedereen: in de stad en op het platteland. Voor bepaalde mensen die vanwege hun werk op straat moeten zijn, gaat een uitzondering gelden. De mensen die tot de uitzonderingen behoren moeten een ondertekende verklaring op zak hebben. Daarnaast is er een werkgeversverklaring nodig. Alle informatie, inclusief de beroepen voor wie een uitzondering geldt, is te vinden op de website rijksoverheid.nl. Een uitzondering geldt ook voor mensen die de hond uit willen laten. Voor supermarkten die nu nog tot 22.00 uur open zijn gaat gelden dat zij eerder moeten sluiten. Mensen die boodschappen halen roep ik op om vooral de boodschappen in de ochtend te halen, want dan is het rustig.”

Wanneer gaat de avondlok in?

Wanneer de avondklok ingevoerd gaat worden is nog niet helemaal duidelijk. Daarbij is men ook afhankelijk van een meerderheid in de Tweede Kamer die vóór het plan moet zijn. Als het Kamerdebat donderdag plaatsvindt dan gaat de maatregel zaterdag of zondag in. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de maatregel vrijdag in zou gaan.

Thuisbezoek aangepast: nog 1 persoon per dag uitnodigen

“Wat we met deze avondklok willen bereiken is dat er minder groepsvorming is en er minder thuisbezoek plaatsvindt. Minder contacten om daarmee de besmettingen te voorkomen. Uit cijfers blijkt dat de meeste besmettingen nog altijd in huiselijke kringen plaatsvinden. Daarom passen we het thuisbezoek aan. Waar er nu nog twee mensen per dag langs mogen komen gaan we dit beperken tot één. Een uitzondering geldt voor mantelzorgers. Daarnaast volgen we het advies van het OMT op omtrent begrafenissen en uitvaarten. Waar er nu nog 100 mensen welkom zijn wordt dit beperkt tot 50. Deze maatregel gaat komende maandag 25 januari in.”

Tekst gaat verder onder de foto

Vanaf aanstaande zaterdag geldt er een vliegverbod vanuit het VK, Zuid-Afrika en Zuid-Amerikaanse landen. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Reisverbod

“Om het maximale te doen om coronagevallen en virusvarianten te importen zijn we ook van plan om de reisbewegingen te beperken. Mensen die naar Nederland reizen moeten nu al een negatieve PCR-test kunnen overhandigen die maximaal 72 uur oud is. Daar komt bovenop dat mensen die op reis gaan een sneltest moeten doen. Daarmee creëren we een dubbel slot op de deur. Daarnaast gaat er een quarantaineplicht van tien dagen gelden voor mensen die vanuit risicolanden naar Nederland reizen. Echter om dit in te kunnen voeren moet de wet aangepast worden, wat tijd gaat kosten. Daarom geldt vanaf aanstaande zaterdag een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Dit zijn landen die een hoog risico hebben.”

Versnellen van vaccineren

Het kabinet gaat het vaccineren van 60-plussers versnellen. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid. Er is besloten om het beleid om alle vaccins voor de tweede prik op voorraad te houden los te laten. Volgens De Jonge zal nog maar de helft van de tweede doses op voorraad blijven liggen. Hierdoor kan er sneller gestart worden met het vaccineren van 60-plussers, waarbij eind januari de eerste 85-plussers zich al kunnen gaan melden voor een prik. “Zo kunnen meer mensen eerder worden beschermd tegen het coronavirus. Dit is belangrijk met het oog op de opmars van de Britse variant”, aldus De Jonge.

