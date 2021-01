Kabinet: “Leerlingen op middelbare scholen moeten anderhalve meter afstand houden”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Leerlingen op middelbare scholen moeten anderhalve meter afstand van elkaar gaan houden. Deze maatregel gaat het kabinet dinsdagavond bekendmaken tijdens een persconferentie over het coronabeleid, zo melden bronnen aan de NOS.

De anderhalvemetermaatregel in het voortgezet onderwijs werd afgelopen zomer losgelaten op advies van het Outbreak Management Team, het OMT, omdat tieners maar een beperkte rol zouden spelen in de verspreiding van het coronavirus. Vorige week liet OMT-lid Karóly Illy al in het televisieprogramma Nieuwsuur weten dat dit een vergissing is geweest.

Op de persconferentie zullen premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekendmaken dat Nederland drie weken langer in lockdown blijft. Het houden van anderhalve meter afstand op scholen geldt daarom alleen voor eindexamenklassen, kwetsbare leerlingen en scholieren die praktijkonderwijs volgen. Zij krijgen op dit moment in bepaalde gevallen wel fysiek les in de klas. Over drie weken wordt besloten of de maatregel langer blijft gelden. Dit hangt onder andere af van het onderzoek dat momenteel uitgevoerd wordt naar de Britse virusmutant.

