Kabinet komt bijeen op Catshuis, mogelijk langere lockdown

nieuws

Foto Mirre van de Klok. Verlaten Folkingestraat

Een deel van het kabinet komt zondag bijeen op het Catshuis om te overleggen over de huidige coronasituatie in ons land. Op tafel ligt onder andere de vraag of de huidige lockdown wel of niet verlengd moet worden.

Behalve de premier en verschillende ministers is ook het RIVM en diverse andere betrokkenen aanwezig bij het overleg. Zij voorzien het kabinet van informatie. Zondagochtend liet OMT-lid Menno de Jong weten dat de lockdown verlengd gaat worden. De Jong is behalve OMT lid werkzaam als viroloog in het Amsterdamse UMC. “Als de lichte daling niet doorzet en tegelijkertijd de Engelse mutatie meer de overhand gaat nemen, dan zit je zelfs eerder aan striktere maatregelen te denken”, zegt De Jong tegen de Amsterdamse zender AT5.

De huidige lockdown loopt tot 19 januari. Verschillende landen waaronder Duitsland en Engeland hebben aangekondigd de lockdown te verlengen. Naar verwachting vindt er aanstaande dinsdagavond een persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid plaats.