Kabinet: ‘Basisscholen gaan voorlopig niet open’

nieuws

Basisscholen en kinderopvangcentra gaan voorlopig niet open. Dat advies heeft het Outbreak Management Team, het OMT, zaterdagmiddag gegeven aan het kabinet. Het advies zal door het kabinet worden overgenomen.

Afgelopen week liet demissionair premier Mark Rutte (VVD) weten dat de basisscholen wellicht vanaf 25 januari weer open kunnen. Wel hield de premier een slag om de arm wegens onderzoek naar de Britse coronavariant. Het OMT liet zaterdagmiddag weten dat het niet verstandig is om de scholen te openen. Daarbij wordt verwezen naar de zorgelijke ontwikkeling van de Britse variant. Op dit moment is echter de situatie niet ernstig genoeg om zwaardere maatregelen in te voeren waardoor scholen de komende periode wel gewoon noodopvang kunnen blijven aanbieden.

Het advies van het OMT wordt zondag besproken door het kabinet. Ingewijden melden dat het kabinet het advies van het OMT gaat overnemen.