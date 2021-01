Justin Watts komt nu wel naar Donar

nieuws

Foto via Donar

Donar heeft zich nu wel verzekerd van de diensten van de 30-jarige Amerikaanse shooting guard en small forward Justin Watts. De club wilde Watts afgelopen zomer al binnenhalen, maar door paspoortproblemen kon dat niet.

“We wilden Justin eigenlijk al per 1 augustus inlijven, maar dat lukte niet omdat de benodigde papieren niet tijdig op orde waren”, vertelt Jannes Stokroos, voorzitter van Donar. “Justin is per direct beschikbaar, in ieder geval tot het einde van dit seizoen. Hij traint vanaf volgende week mee met het team.”

Donar heeft op dit moment maar negen fitte spelers en kan de versterking goed gebruiken. Watts speelde in het seizoen 2016-2017 al in Nederland voor New Heroes Den Bosch. Afgelopen seizoen speelde hij voor MKS Dabrowa Gornica in Polen.