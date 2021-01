Julian Bushoff definitief op plaats 13 op kandidaat-Tweede Kamerlijst PvdA: “Heel erg blij”

nieuws

foto BooST (Bert Oost)

Fractievoorzitter Julian Bushoff van de Partij van de Arbeid in de Groningse gemeenteraad staat definitief op plaats 13 van de kandidaat-Tweede Kamerlijst van de partij. Dat is zaterdag besloten tijdens een digitaal partijcongres.

“Ik ben ontzettend blij”, vertelt Bushoff. “Het is ontzettend eervol om op deze lijst mogen te staan en ik heb ontzettend veel zin om in de komende weken richting de verkiezingen de strijd aan te gaan. Wel is het voor de partij een roerige week geweest met het vertrek van Lodewijk Asscher. Maar met Lilianne Ploumen hebben we een echte powervrouw in huis. En we hebben een ontzettend mooi links verkiezingsprogramma waar ik aan meegewerkt heb, dus ik ben echt fired up, ready to go.”

Nu ken ik jou een beetje, maar volgens mij heb je bij het uitspreken van deze zinnen een grote glimlach op je gezicht staan …

“Haha, ja. Dat is zeker zo. Ik ben nu ook even een rondje aan het lopen om wat tot bezinning te komen. Want ik ben gewoon heel blij. Dat je op de kandidaatlijst staat, op een verkiesbare plek, ja, dat is iets waar ik heel trots op ben.”

Je bent nu bijna twee jaar fractievoorzitter hier in Groningen. We hebben geen idee hoe de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen gaan verlopen maar er is een aannemelijke kans dat je Groningen gaat verlaten. Wat moet de gemeente Groningen zonder jou?

“Ik ga Groningen niet zomaar achter me laten. Wat er ook gaat gebeuren, ik blijf hier wonen. En mocht het lukken dan zal ik mij in Den Haag altijd voor Groningen blijven inzetten. In Den Haag liggen geweldig mooie mogelijkheden om deze stad en deze provincie op de kaart te zetten en dat ook te blijven houden. En dat ik misschien vertrek uit de Groningse gemeenteraad. Weet je. We hebben zoveel goede mensen in de partij en ook hier in de Groningse fractie. Dat komt echt goed.”

Bushoff is niet de hoogst genoteerde Groningse politicus op de PvdA-lijst. Henk Nijboer staat op plaats 3. Nijboer, die sinds 2012 in de Tweede Kamer zit en daarvoor lid was van Provinciale Staten in de provincie, laat weten dat hij veel zin heeft om samen met Bushoff de noordelijke campagne aan te gaan. “We gaan een geweldige campagne tegemoet”, aldus Nijboer.

🌹13! Officieel kandidaat-Tweede Kamerlid voor de @PvdA, zojuist door de leden bevestigd. Veel dank en heel eervol. Gemotiveerd om samen met @henknijboer #3 en een divers top team aan de slag te gaan voor Groningen, voor Nederland, voor een eerlijke toekomst! #TK2021 #PvdANEXTGEN pic.twitter.com/PAPgAnDGp7 — Julian Bushoff (@JulianBushoff) January 23, 2021