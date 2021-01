Jouke van Dijk nieuwe voorzitter raad van toezicht ZorgpleinNoord

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Jouke van Dijk is op 1 januari aangetreden als voorzitter van de raad van toezicht bij ZorgpleinNoord, het grootste werkgeversverband in zorg en welzijn in Noord-Nederland.

De 64-jarige Van Dijk volgt Johan Brongers op, die vier jaar voorzitter is geweest. Hij is bovendien hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse en voorzitter van de vakgroep Economische Geografie aan de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Ook is Van Dijk voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland. en lid van de adviesraad van het Sociaal Planbureau Groningen & Trendbureau Drenthe. Hiervoor was hij ruim twaalf jaar voorzitter/directeur van de Waddenacademie.

“Zeker in tijden corona ziet iedereen meer dan ooit het belang van een goed functionerende zorgsector. Zorg is één van de grootste sectoren in de noordelijke economie. Zde beschikbaarheid van voldoende personeel is daarvoor cruciaal, en daarbij ook het belang van een oed functionerend Zorgplein Noord. Daarom zet ik me graag in voor de organisatie,” aldus Van Dijk.